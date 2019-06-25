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Руководить сносом незаконных МАФов в Киеве будет новый человек

25 июня, 13:57

В КП "Киевблагоустройство" сменилось руководство

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", которое следит за порядком на улицах города и демонтирует незаконные временные сооружения, произошли кадровые перестановки. Как сообщают в КП, исполнять обязанности директора теперь будет Павел Бирюк. Глава КГГА уже подписал соответствующее распоряжение. Ранее, как известно, эту должность занимал депутат Киеврады Андрей Андреев.

"Андрей Андреев после успешной двухлетней работы принял решение оставить эту должность", - сообщают на предприятии.

Павел Бирюк родом из Ровенской области, 10 июля ему исполнится 28 лет.

Фото: КП "Киевблагоустройство"
Фото: КП "Киевблагоустройство"

Согласно опубликованной на сайте КП "Киевблагоустройство" информации, в 2014 году он окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова по специальности "История", получил степень магистра истории, а также квалификацию преподавателя правоведения. С 2017 по 2018 годы Павел Бирюк учился в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, где получил специальность "Строительство и гражданская инженерия". 

С июля 2014 года по февраль 2015 Павел Михайлович работал в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство" на должности инспектора 1-й категории. В феврале 2015 года пошел на повышение – переведен на должность старшего инспектора КП, а в апреле того же года назначен начальником одного из трех отделов "Киевблагоустройство" по обследованию территорий.

В начале 2018 года Павел Бирюк был назначен на должность главного специалиста отдела организации контроля качества материалов, смесей дорожных работ и документооборота, а в 2019 году был переведен на должность первого заместителя директора коммунального предприятия "Киевблагоустройство".

Напомним, ранее коммунальные службы начали демонтаж киосков в подземном переходе под бульваром Шевченко, возле станции метро "Университет". Этот переход всегда был многолюдным, но из-за киосков, установленных под землей, тут тяжело было передвигаться пешеходам.

Новости "Сегодня" сообщали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.


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Тег Киев, маф, Киевблагоустройство

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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