С Кличко произошел новый словесный конфуз: видео

Мэр Киева не смог выговорить "Институт судебных экспертиз"

С мэром Киева Виталием Кличко произошел очередной конфуз. Так, столичный городской глава во время интервью в программе "Ваша свобода" не смог выговорить словосочетание "Институт судебных экспертиз".

В частности, речь в программе шла о конфликте вокруг возможного увольнения Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Мэр пытался сказать, что обращался в Институт судебных экспертиз, однако не смог выговорить название учреждения.

Напомним, в 2015 году поздравляя музыканта Святослава Вакарчука с днем рождения, киевский градоначальник, назвал его Вячеславом Вакарчуком, а вместо 40 летнего юбилея – поздравил с 39-ти летним.

В 2016 году Кличко оговорился с названием улицы. Рассказывая о ремонте дорог в городе, ну улицу, названную в честь украинской поэтессы Елены Телиги, Кличко сказал "Телеги".

В 2017 году Кличко публично оконфузился во время Всемирного экономического форума в Швейцарии. Он, в частности, заявил, что Украина по площади почти вдвое больше Франции.

Отметим, что многие из цитат Кличко превратились в шутки и темы для демотиваторов. К примеру, высказывание "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать" стало настоящим хитом социальных сетей и даже превратилось в песню.

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