"Сделали некоторые манипуляции". Кличко прокомментировал свое здоровье

По словам Кличко, "ничего экстраординарного" с ним не произошло

Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко попал в больницу, но после проведенных процедур уже вышел на работу. Подробности посещения врача столичный глава сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья! Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье! Я в норме. А тем, кто распространял слухи, отмечу: фантазируйте лучше о чем-то своем личном. Потому что не думал, что обращение к врачу может вызвать такую ​​волну легенд", - написал Кличко.

Он подчеркнул, что сейчас находится на рабочем месте.

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"Да, в больнице я был. Так, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного. С рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе", - заявил мэр, однако не стал вдаваться в детали заболевания. При этом он пожелал всем психического здоровья.

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Ранее ряд СМИ сообщили, что Кличко в срочном порядке прервал свой визит в США, вернулся в Киев и отправился к отоларингологу из-за проблем с ухом.

Ранее сообщалось, что Кличко со 2 января ушел в отпуск до 13 января.

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