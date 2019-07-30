Секретарь Киевского горсовета подал в отставку

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив в понедельник, 29 июля, написал заявление об уходе с должности в связи с решением возглавить партию "Европейская солидарность" в столичном горсовете. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня я принял решение, что поведу команду "Европейской Солидарности" в столичный парламент", – написал Прокопив.
Он отметил, что соответствующее решение делает невозможным его дальнейшее пребывание на должности секретаря Киевсовета.
"Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", – сообщил Прокопив.
Отметим, Владимир Прокопив баллотировался от "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года по одномандатному округу №211 в Киеве, однако проиграл представителю "Слуги народа" Александру Юрченко.
Напомним, Владимир Прокопив был избран заместителем городского председателя-секретарем Киевсовета в декабре 2015 года. В поддержку его кандидатуры тогда проголосовали 80 депутатов. Принятое решение сразу же подписал столичный городской голова Виталий Кличко.
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