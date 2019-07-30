Фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv

Секретарь Киевского горсовета подал в отставку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/67158498_759476291176103_7489311937788903424_n.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/67158498_759476291176103_7489311937788903424_n.jpg 2019-07-30T04:17:00+03:00 Власть Владимир Прокопив планирует повести команду Европейской солидарности на выборах в Киевский городской совет

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив в понедельник, 29 июля, написал заявление об уходе с должности в связи с решением возглавить партию "Европейская солидарность" в столичном горсовете. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я принял решение, что поведу команду "Европейской Солидарности" в столичный парламент", – написал Прокопив.

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Он отметил, что соответствующее решение делает невозможным его дальнейшее пребывание на должности секретаря Киевсовета.

"Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", – сообщил Прокопив.

Отметим, Владимир Прокопив баллотировался от "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года по одномандатному округу №211 в Киеве, однако проиграл представителю "Слуги народа" Александру Юрченко.



Напомним, Владимир Прокопив был избран заместителем городского председателя-секретарем Киевсовета в декабре 2015 года. В поддержку его кандидатуры тогда проголосовали 80 депутатов. Принятое решение сразу же подписал столичный городской голова Виталий Кличко.

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