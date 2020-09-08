Школы на карантине: что происходит в Киеве

За первую неделю нового учебного года тысячи учеников в Украине были отправлены на дистанционное обучение из-за карантина в их школах, как это уже было весной. В регионах педагоги уже отправили обращения в Минобразования с просьбой пересмотреть условия обучения хотя бы для первоклашек и выпускников. Как этот вопрос решают в Киеве – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Столичные школы и гимназии не стали исключением. В течение первой учебной недели в Киеве две школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевших учителей, а еще 11 классов в 20-ти школах города отправили на удаленку из-за заболевших учеников.

"Также на карантин отправлены четыре детских садика – в Деснянском, Днепровском, Печерском и Оболонском районах", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Опрошенные нами столичные учителя высказали мнение, что предпосылок для глобальной остановки работы школ в городе пока нет.

"Мое личное мнение, что как минимум до конца октября многие школы будут работать в привычном режиме. Могут отправлять на самоизоляцию классы, где выявят больных учеников, но, думаю, переход на "дистанционку" произойдет в самом крайнем случае. По крайней мере, у нас в школе предприняты меры – младшие школьники уже не ходят в столовую, потому как еду им приносят в класс. Почти как в ресторане. Например, младшим школьникам приносят йогурт, булочку с котлетой, кусочком помидора и листом салата", – рассказала сайту "Сегодня" учитель младших классов одной из школ спального района Киева.

В то же время в Министерстве образования пока не нагнетают паники и на наш вопрос о перспективе дистанционной учебы во время карантина ответили, что, за исключением "красных зон", приостановка работы в школах носит локальный характер.

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Инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в комментарии для сайта "Сегодня" рассказала, что сейчас страна находится "на пороге роста заболеваемости". По ее словам, ситуация может оставаться сложной вплоть до марта следующего года.

"Я сторонник абсолютного дистанцирования", – говорит Ольга Анатольевна. Отвечая на вопрос о дистанционном обучении, она заметила:

"Ничего страшного ни с кем не случится. Те, кто учится, будут и дальше учиться прекрасно, те, кто не учится, – тем все равно. Никто не придумал пока что лучшей защиты как разобщение, изолирование. Я не люблю давать прогнозов по этому вирусу, но, тем не менее, большая вероятность, что самым тяжелым периодом будет время до марта. Нам всем нужно максимально спокойно его пережить. Сейчас мы на пороге роста заболеваемости".

Напомним, ранее 14 школ Киевской области перевели на удаленную работу из-за того, что часть школьников и учителей заболели коронавирусом.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Новый карантин: сколько продлится и как будут учиться в школах".

Также стало известно о том, что власти Ивано-Франковска рассматривают возможность разрешить детям посещать садики и школы.

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Видео: facebook.com/ruslan.martsinkiv

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