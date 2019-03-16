Шулявский мост по-прежнему работает: опубликованы фото и видео

На нечетной стороне улицы Гетьмана идут работы по укладке асфальта

Шулявский мост по-прежнему работает: опубликованы фото и видео 2019-03-16T12:49:00+02:00 Власть На нечетной стороне улицы Гетьмана идут работы по укладке асфальта















Обещанное киевскими властями на субботу, 16 марта, закрытие Шулявского путепровода отложено еще на день. Об этом "Сегодня" узнали от рабочих, которые находятся возле моста.

"Перекрываем сегодня ночью" – сообщили они журналистам издания.

По состоянию на полдень 16 марта движение по путепроводу было открыто. Внизу на нечетной стороне улицы Гетьмана возле моста продолжаются работы по укладке асфальта, также рабочие монтируют новую контактную сеть троллейбусной линии.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал способы объезда Шулявского моста на личном транспорте и измененные схемы движения общественного транспорта – троллейбусов и автобусов.



16 марта, в субботу мост продолжает функционировать. Подготовительные работы не окончены. 16.03.2019

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