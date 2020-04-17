Ситуация с COVID-19, карантином и смогом в Киеве: трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 17 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, а также об ограничительных мерах и смоге в городе.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на 17 апреля в Украине официально подтверждено 4 662 случая заражения COVID-19. За сутки был обнаружен 501 новый случай, за прошлые – 397. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%). В Киеве на 17 апреля зафиксировано уже 705 инфицированных коронавирусом, в Киевской области – 253.

Кроме того, в Киеве уже второй день ощущается сильный запах гари. Причиной задымленности, по данным столичных властей, являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. При этом в Минздраве же говорят, что причиной смога в Киеве является сжигание сухой травы и мусора на территории частных домовладений.

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