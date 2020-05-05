Ситуация с COVID-19 и карантином в Киеве: онлайн брифинга Кличко

Мэр рассказывает о карантине и распространении коронавируса в столице

Мэр Киева во вторник, 5 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в Киеве, а также рассказывает и о других городских проблемах.

Смотрите прямую трансляцию:

Реклама

Напомним, что ранее в Киеве утвердили требования к реализации уличной еды в МАФах, а также чая и кофе на вынос в условиях противоэпидемических ограничений. продажа должна осуществляться исключительно на вынос, а потребление пищи и напитков на месте не допускается. При этом продавать кофе, чай и уличную еду должны через специально оборудованное окошко выдачи. Такая реализация разрешена уже с 5 мая.

Также напомним, что в Украине карантин официально продлили до 22 мая, однако в ряде регионов местные власти его смягчили. В частности, ранее разгорелся конфликт вокруг ситуации в Черкассах – там городские власти решили ослабить ограничительные меры с 1 мая. В итоге по этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

Кроме того, смотрите в сюжете, как карантин изменил жизнь украинцев:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама