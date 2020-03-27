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Ситуация с коронавирусом в Киеве 27 марта: прямая трансляция брифинга Кличко

27 марта, 12:02

Наталья Руда

По состоянию на утро 27 марта в городе было 47 случаев заражения

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 27 марта, проводит онлайн-брифинг по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

Смотрите прямую трансляцию:

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Напомним, по состоянию 27 марта в Украине официально подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В Киеве из них – 47 случаев, а в Киевской области на данный момент – 32 случая.

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В столице при этом с 23 марта усилены карантинные меры – общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам. Детские площадки, школы, университеты, сады, ТРЦ, кинотеатры, спортивные комплексы в городе не работают. Также были отменены все массовые мероприятия и концерты. Также Киеврада скорректировала городской бюджет, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию и выделать деньги на социальные нужды и здравоохранение.

Также закрыты на карантин ярмарки и рынки, "наливайки" и киоски, продающие еду.

Кроме того, Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлении карантина на 30 дней – до 24 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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