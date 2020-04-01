Ситуация с коронавирусом в Киеве 1 апреля: прямая трансляция брифинга Кличко

В Украине уже почти 700 случаев инфицирования коронавирусом

Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 1 апреля, проводит онлайн-брифинг по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

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Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине было зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных (4 за последние сутки), 10 пациентов выздоровели. За сутки было подтверждено 120 новых случаев.

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Отметим, что в столице режим ЧС и карантин продлятся, по меньшей мере, до 24 апреля. На данный момент в городе детские садики, школы и университеты ушли на дистанционное обучение, закрыты ТРЦ, кинотеатры, бассейны, спортивные комплексы, бары, кафе и рестораны. Нельзя также работать кофейням и киоскам с шаурмой. Вместе с тем, планируют возобновить работу продуктовых рынков.

Новости "Сегодня" подробно писали о том, как в условиях карантина работает общественный транспорт в столице и когда снова откроется метро в Киеве.

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