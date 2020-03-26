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Ситуация с коронавирусом в Киеве 26 марта: видео брифинга Кличко

26 марта, 12:09

Наталья Руда

Мэр столицы рассказывает о ситуации с распространением коронавирусной инфекции

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 26 марта, проводит онлайн-брифинг по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

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Напомним, по состоянию 26 марта в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За предыдущие сутки было зафиксировано 43 новых случая.

В Киеве зафиксировано 34 случая инфицирования, в Киевской области – 24 случая.

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В столице при этом с 23 марта усилены карантинные меры – общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам. Детские площадки, школы, университеты, сады, ТРЦ, кинотеатры, спортивные комплексы в городе не работают. Также были отменены все массовые мероприятия и концерты.

Также закрыты на карантин ярмарки и рынки, "наливайки" и киоски, продающие еду. В частности, которые готовят шаурму.

Кроме того, Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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