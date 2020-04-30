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Ситуация с коронавирусом в Киеве 30 апреля: трансляция брифинга Кличко

30 апреля, 12:02

Наталья Руда

Мэр проводит ежедневный брифинг

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 30 апреля, проводит брифинг о ситуации с коронавирусом в столице.

Смотрите прямую трансляцию брифинга:

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Напомним, по состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировано 10 406 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 456 новых зараженных. В частности, болезнь подтверждена у 717 детей и 2063 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 261 человек: 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В Киеве зафиксирован 1401 случай заражения коронавирусом. В Киевской области на 30 апреля подтверждены 664 случая, за последние сутки в регионе выявлен 21 новый случай. Из них на стационарном лечении – 137 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 527 человек. Выздоровели 73 человека, в том числе четверо детей. За время пандемии умерли 15 человек.

Отметим, что ранее Кличко рассказал о плане первого этапа смягчения карантина в столице. С 12 мая планируют открыть салоны красоты и парикмахерские, а также разрешить посещать парки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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