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Ситуация с коронавирусом в Киеве 13 апреля: онлайн брифинга Кличко

13 апреля, 12:00

Наталья Руда

Мэр проводит ежедневный брифинг

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 13 марта, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

Смотрите прямую трансляцию брифинга:

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Напомним, по состоянию на 09:30 13 апреля в стране официально подтверждено 3102 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 97 человек выздоровели и еще для 93 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 325 новых случаев заражения.

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Новости "Сегодня" сообщали, что столица уже почти месяц живет в условиях тотального карантина. Сначала в городе отправили на дистанционное обучение школьников и студентов, а позднее закрыли ТРЦ, кинотеатры, рестораны и кафе, бассейны и спортивные комплексы. Общественный транспорт также работает с ограничениями и перевозит пассажиров только по специальным билетам. При этом столичный метрополитен закрыт с вечера 17 апреля. Карантин должен продлиться по меньшей мере до 24 апреля.

Тем временем столичная полиция следит за нарушителями карантина с дронов. Штрафы за нарушение карантина составляют как минимум 17 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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