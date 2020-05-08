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Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн брифинга Кличко

8 мая, 12:15

Наталья Руда

Столичный мэр рассказывает об обстановке с COVID-19 в Киеве

Мэр Киева в пятницу, 8 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в Киеве, а также рассказывает и о других городских проблемах.

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Напомним, что после 11 мая в Киеве ожидается снятие ряда карантинных ограничений. В частности, планируется открыть парикмахерские и салоны красоты, непродовольственные магазины общей площадью до 300 квадратных метров с требованием присутствия не больше одного посетителя на 10 кв. метров. Откроют для посещения также столичные парки и скверы – группами не более двух человек. Или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей. Также смогут работать автокинотеатры.

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Пока что остаются закрытыми школы и сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства.

На сегодняшний день в столице разрешили работать на вынос МАФам, кофейням и ларькам, торгующим едой и кофе. Также постепенно открываются в столице рынки.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлили до 22 мая.

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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