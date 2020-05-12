Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн брифинга Кличко

Мэр Киева во вторник, 12 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в Киеве, а также рассказывает и о других городских проблемах.

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Напомним, что в Киеве на 12 мая зафиксировано 1930 случаев инфицирования коронавирусом. В Киевской области уже 1023 случая, из них 93 ребенка и 160 медицинских работников. За последние сутки выявлено 23 новых случая. За время пандемии умерли 22 человека: 7 случаев – Киево-Святошинский р-н (г. Вишневое, с. Святопетровское, с. Гатное, с. Тарасовка, с. Крюковщина), 2 случая – Макаровский р-н (с. Мостыще, с. Почепин), 1 случай – г. Белая Церковь, 1 случай – г. Фастов, 1 случай – г. Васильков, 2 случая – Васильковский р-н, 1 случай – Ставищенский р-н, 1 случай – г. Украинка, 3 случая – Обухов, 1 случай – Бровары, 2 случая – Броварской р-н. За сутки зафиксировано два летальных случая.

Всего в Украине зафиксировано 16 023 случая заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 375 новых зараженных, тогда как вчера, 11 мая, – 416.

Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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