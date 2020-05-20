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Ситуация с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга Кличко

20 мая, 12:05

Наталья Руда

По состоянию на утро 20 мая в Киеве коронавирус подтвердился у 2410 человек

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 20 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

Смотрите прямую трансляцию:

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Напомним, по состоянию на утро 20 мая в Киеве коронавирус подтвердился у 2410 человек.

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В Киевской области коронавирусом инфицирован 1261 человек, из них у 109 детей и 223 медицинских работника (данные за весь период). За последние сутки выявлено 16 новых случаев.

Всего в Украине зафиксировано 19 230 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 354 случая инфицирования, тогда как вчера – 260. Всего заболели 1376 детей и 3757 медиков. Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

Отметим, что в столице с 12 мая ослабили карантин, однако общественный транспорт по-прежнему работает в ограниченном режиме и по специальным билетам. Метро до сих пор закрыто, люди вторую неделю часами добираются на работу, а на дорогах наблюдаются масштабные пробки. Вместе с тем Кличко ранее уже обратился к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая.

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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