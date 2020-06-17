Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садов

По словам мэра, город не может остановить строительство моста "в угоду группе людей"

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду, 17 июня, заявил, что город не может пойти на уступки жителям Русановских садов, которые перекрывали движение транспорта, протестуя из-за строительства Подольско-Воскресенского моста.

Так, городской глава заявил, что город не может остановить строительство моста "в угоду группе людей".

"Дошло до того, что некоторые жители Русановских садов утверждают, что эта земля и дорога по ул. Центральная Садовая, которая используется под строительство, относится к их частной собственности. И, мол, согласно постановлению правительства есть запрет на проезд по дороге местного значения тяжеловесной техники. Хочу отметить, что все не так. Дорога по улицам Центральная Садовая, Железнодорожная и Дамбовая, согласно генплану Киева до 2020 года и проекту нового генерального плана, принадлежит к автомагистралям районного значения. Относительно правовой собственности, то эти улицы – в коммунальной собственности города", – сказал Кличко.

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По словам Кличко, с активистами провели несколько встреч. Он уточнил, что жители Русановских садов настаивают на том, чтобы Подольский мост был спроектирован с учетом их требований, но остановить строительство мостового перехода город не может. Кличко добавил, что власти согласились на некоторые пожелания активистов, которые возможно учесть в проектной документации.

Также между жителями Русановских садов и заказчиком строительства, как отметил мэр, был подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому жители обязуются не препятствовать строительству моста. А заказчик обязуется поддерживать в надлежащем техническом состоянии улицы Центральную Садовую, Железнодорожную и Дамбовую.

Мэр также заявил, что после первого проезда техники на строительство моста на Русановских садах был дважды сделан ремонт на улицах, а после второго проезда активисты заблокировали движение на улице Центральная Садовая, нарушив условия меморандума.

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"Хочу подчеркнуть: Подольско-Воскресенский мост необходим городу. Строится с соблюдением требований закона. И его ждут сотни тысяч киевлян, проживающих на левом берегу. Наша цель – до конца года запустить автомобильное сообщение по новому мосту. И приступить сразу к строительству метро на Троещину. Я убежден: блокировать строительство такого объекта недопустимо и безответственно", – подытожил Кличко.

Параллельно собирают большие металлические конструкции, которые станут основой части моста в направлении Подола.

Отметим, автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть в конце этого года. На нем обустроят шесть полос для движения автомобильного транспорта и два железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), а также проложат трубопровод.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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