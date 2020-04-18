Скандал в КГГА: Кличко заверил, что его первый заместитель будет отстранен от должности

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник будет отстранен от занимаемой должности на время расследования.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в Facebook.
"Я говорил о том, что никого не покрывать не буду. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, – будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело – будет нести не меньшую ответственность!" – резко заявил Кличко.
По его словам, он всегда открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами по предотвращению коррупции.
"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, какой он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. Но рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!" – резюмировал Кличко.
Николай Поворозник заявил, что происходящее стало шоком для него и его коллег, и что он уже не первый год работает честно и никогда взяток не брал.
Ранее источник "Сегодня" в КГГА сообщил, что обыск у первого зама главы горадминистрации действительно проходил, однако никаких денег в его кабинете не изымали, а самого чиновника не задерживали. По словам источника, Николай Поворозник впустил сотрудников СБУ в свой кабинет поскольку они проводили оперативно-следственные действия, даже без постановления суда.
Ранее в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов поймали члена Общественного совета при КГГА.
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