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Скандал в КГГА: Кличко заверил, что его первый заместитель будет отстранен от должности

18 апреля, 00:36

Елена Кузьмич

«Никому и никаких поблажек не будет», - заявил Кличко

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник будет отстранен от занимаемой должности на время расследования.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в Facebook.

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"Я говорил о том, что никого не покрывать не буду. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, – будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело – будет нести не меньшую ответственность!" – резко заявил Кличко.

По его словам, он всегда открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами по предотвращению коррупции.

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"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, какой он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. Но рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!" – резюмировал Кличко.

Николай Поворозник заявил, что происходящее стало шоком для него и его коллег, и что он уже не первый год работает честно и никогда взяток не брал.

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Ранее источник "Сегодня" в КГГА сообщил, что обыск у первого зама главы горадминистрации действительно проходил, однако никаких денег в его кабинете не изымали, а самого чиновника не задерживали. По словам источника, Николай Поворозник впустил сотрудников СБУ в свой кабинет поскольку они проводили оперативно-следственные действия, даже без постановления суда.

Ранее в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов поймали члена Общественного совета при КГГА.

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взятка КГГА скандал Виталий Кличко Николай Поворозник

Источник: Сегодня

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