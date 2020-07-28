Скандальная застройка Протасова Яра: Киевсовет принял важное решение

Киевсовет на заседании во вторник, 28 июля, принял важное решение по Протасову Яру, жители которого уже долгое время выступают против скандального строительства элитного жилого комплекса из трех высоток на улице Амосова, на участке площадью 3,15 га в парке отдыха.

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Как писали новости "Сегодня", ранее комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Киевсовета обсуждала три проекта решений (№1481, №1482 и №549), которые смогут помочь жителям Протасова Яра обжаловать строительство.

Как сообщается на сайте Киевсовета, земельным участкам на Амосова вернули статус территории зеленых насаждений общего пользования.

"Киевсовет принял решение, согласно которому отменил изменения в Генеральный план столицы и перевел участок на улице Николая Амосова с территории жилой и общественной застройки в территории зеленых насаждений общего пользования", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале сообщества Протасова Яра уточнили, что Киевсовет принял пока что только два (№1481, №1482) из трех необходимых решений по спасению от застройки и до стратегической победы еще далеко.

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"Сегодня Киевсовет проголосовал два из трех проектов решений по Протасову Яру. Что это значит и что дальше? <...> КГГА должна согласовать ходатайство о создании парка, а также совершить ряд других действий. Институт Генплана должен предусмотреть в проектах нового Генплана-2025 Протасов Яр как зеленую зону. А община Протасова Яра не должна воспринимать это как стратегическую победу, потому что впереди у актива общины еще суды, а у координаторов общины еще переговоры с инвесторами будущего парка и его создание", - говорится в паблике Протасова Яра.

Напомним, что зеленая зона Протасова Яра с 1966 года является парком. Несмотря на этот статус, около 30 гектаров леса много лет назад были розданы частным фирмам для застройки. В частности, в 2002 году участок на улице Амосова был переведен из территории зеленых насаждений общего пользования в территории жилой и общественной застройки. На этом основании были внесены изменения в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города. Таким образом, земельный участок площадью 3,15 га в парке отдыха Протасов Яр был исключен из перечня зеленых территорий общего пользования города Киева и там планировалась застройка.

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Проект строительства на территории Протасова Яра

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Новости "Сегодня" подробно писали об этой проблеме и хронике противостояния вокруг этого скандального строительства.

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