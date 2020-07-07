Скандалы из-за стрельбы и пыток: в Киевской области прошли кадровые перестановки в полиции

После вооруженных разборок под Киевом и изнасилования женщины правоохранителями в Кагарлыке в Броварском и Обуховском отделениях полиции назначено новое руководство. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

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Так, Броварское отделение возглавил Максим Скидан, а руководителем Обуховского отделения полиции назначили Олега Петренко.

Как пишет издание "Трибуна – Бровары", Скидан родом из села Красиловка в Броварском районе. С 2001 по 2010 год он прошел службу от лейтенанта до заместителя начальника уголовного розыска в Броварском райотделе милиции, который позднее стал объединенным горотделом. Позднее работал начальником сектора уголовного розыска в линейном отделе Бориспольского аэропорта и департаменте уголовного розыска транспортной милиции Министерства внутренних дел.

С 2014 по 2016 год Скидан работал заместителем начальника Броварского горотдела милиции и начальником отделения полиции Славутича. Издание отмечает, что Скидан не прошел аттестацию и вернулся в правоохранительные органы через суд.

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В 2017 году Скидан вернулся в Бровары на должность заместителя начальника Броварского отделения полиции. В июле 2019 года его назначили руководить Переяслав-Хмельницким отделением полиции.

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Вместе с тем назначенный руководить Обуховским отделением полиции Олег Петренко последние пять месяцев руководил Броварским отделением. До назначения в Бровары, как пишет "Трибуна – Бровары", Петренко руководил Ирпенским отделением полиции. Он родом из Барышевского района, где с 2011 до 2014 года возглавлял райотдел милиции, в 2015 году – Згуровскую милицию, а позднее – Переяслав-Хмельницкую полицию.

Фото с Facebook-страницы Олега Петренко

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При этом на своей странице в Facebook Петренко написал, что "проанализировав неприятную ситуацию, которая произошла в Кагарлыке, решил не отсиживаться (как считают, на теплом месте), а принять непосредственное участие в создании нового подразделения".

Как сообщали новости "Сегодня", 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. При этом часть участников перестрелки приехали из Винницкой области. После инцидента начальника управления полиции в Винницкой области Юрия Педоса отстранили, но позднее назначили советником главы Национальной полиции.

Также сообщалось, что в Кагарлыкском отделении полиции двое полицейских изнасиловали местную жительницу. После инцидента глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулиму, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство и расформировал подразделение. Он отправил весь личный состав отделения полиции в Кагарлыке на переаттестацию.

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