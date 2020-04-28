Смягчение карантина в Киеве: откроют салоны красоты, парки и автокинотеатры

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, 28 апреля, озвучил ряд снятия ограничений в столице в рамках первого этапа смягчения карантина.

"Городские власти подготовили план первого этапа выхода из ограничений в столице. Это не снятие ограничений, а их ослабление. Если через неделю-две после их введения мы не увидим динамики заболевания, тогда будем переходить ко второму этапу. Если нет, то ко второму этапу не перейдем. При ухудшении ситуации будем возвращаться к карантину", - сказал мэр.

Первый этап послабления карантина начнется, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных.

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Так, на первом этапе смягчения карантина в столице разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров с требованием присутствия не больше одного посетителя на 10 кв. метров. Обязательна санитарная обработка помещений дважды в день.

Большие торговые центры и магазины в них не открываются.

Смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты, однако только по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно. Тут также есть требование санитарной обработки и кварцевания рабочего места после каждого клиента.

Кавьярни, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос. Также будет разрешена работа МАФов и ларьков по продаже еды и напитков, но только на вынос. Разрешается работа и небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания, такие как ателье и другие, но должно быть не более одного клиента на 10 квадратных метров. Будет разрешена работа адвокатских, нотариальных бюро, аудиторов – тоже с требованием не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

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"Во всех учреждениях и на предприятиях обязательна термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски – его или не впускают в помещение, или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской", – уточнил мжр.

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Откроют для посещения также столичные парки и скверы – группами не более двух человек. Или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей. Также смогут работать автокинотеатры.

"Мы надеемся, что правительство на этой неделе внесет рынки в перечень объектов, которым позволят работать. И определит регламент их работы", - добавил мэр.

Пока что остаются закрытыми школы и сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства.

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"А работу пригородного транспорта правительство пообещали восстановить в первую очередь", - напомнил Кличко.

Он также подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

"Работодателям напомню, что в столице продолжает действовать норма об обязательном закрытии на карантин учреждений и предприятий, на которых будет обнаружен очаг заболевания коронавирусом. Сегодня в городе закрыты на карантин три очага вируса – Киево-Печерская лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри. <...> Болезнь не отступила, нужно беречься, иначе, если будет вспышка вируса, придется всем еще раз сидеть на карантине", – подытожил Кличко.

Напомним, что карантин в Украине введен до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но определенные ограничения могут продолжаться еще два года.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 28 апреля в Киеве зафиксировано 1298 случаев инфицирования коронавирусом, из них за минувшие сутки – 77.

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