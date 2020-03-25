Снижение платы за аренду в Киеве: власти озвучили нюансы

Комиссия по вопросам собственности Киевской городской государственной администрации поддержала проект решения о снижении платы за аренду коммунального имущества в столице во время карантина.

"Комиссия поддержала предложения уменьшить или совсем освободить от арендной платы тех, кто арендует коммунальное имущество в Киеве", - сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно проекту решения, предлагается временно до 31 июля установить арендную плату за аренду коммунального имущества в размере 50% от определенной арендной платы в договорах аренды. Если же использовать помещение невозможно, то одобрено временно до 31 июля освободить арендаторов от оплаты по договорам аренды. Так, арендаторы освобождаются от платы по письменному уведомлению арендодателя и предпринимателя-балансодержателя на период с 11 марта до письменного уведомления о начале использования объекта аренды.

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Проект решения будет рассмотрен на ближайшей сессии Киеврады, которая запланирована на 26 марта.

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"Письменное сообщение о невозможности использования объекта аренды можно будет направлять в следующие 10 дней после вступления в силу решения. Однако, если арендаторы будут при этом использовать имущество и это будет зафиксировано, то с них будут сняты все послабления и они заплатят аренду в полном объеме", – уточнили в КГГА.

Напомним, что в столице уже взлетели цены на ряд продуктов питания.

Отметим, что по данным столичной власти, в результате карантина столица может потерять миллиард гривен. При этом экономические эксперты говорят, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Как Кабмин реагирует на ситуацию, смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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