Советник Кличко Максим Бахматов: Киевляне очень хотят выполнять ПДД, но им нужно чуточку помочь

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Мы продолжаем прогуливаться по городу с новым советником мэра Киева Михаилом Бахматовым. В первой части интервью сайту "Сегодня" он рассказал, как столичные власти будут бороться с пробками в Киеве. А во второй части – поговорим о платном проезде в центре города, велосипедистах и о комедийном прошлом Бахматова.

- Максим, мы как раз вышли на Крещатик. Тут, на удивление, нет пробок, но запах от выхлопов ощущается. Когда над Киевом стоял смог, вы лично носили защитную маску?

- Нет. Не пользовался масками. Я не очень доверял тем датчикам, которые установлены по городу. Я считаю, что их необходимо калибровать, и уже по факту принимать решение, насколько они четко выдают информацию. Поскольку, по официальной информации от киевской и всеукраинской ГСЧС, которой пользовался я – состояние воздуха в городе было в норме. Да, в воздухе была небольшая концентрация вредных веществ, но ситуация была не настолько критической, чтобы носить маски. Прошел дождик, подул ветер, снизилась температура, перестали гореть листья и торфяники. Ситуация нормализовалась и все забыли о смоге. Меньше паники!

- В некоторых столицах мира в качестве борьбы с пробками вводят платный въезд в центр города. В Киеве такую практику не хотите ввести?

- Я считаю, что Киев должен максимально использовать все жесткие рычаги воздействия на нарушителей для того, чтобы киевляне и гости города нормально по нему передвигались. Например, это специально завышенная стоимость парковки в центре города. Если ты хочешь парковаться на Бессарбке, то, будь добр, заплати 2, 3 или 5 евро в час! Бессарабка не является тем местом, куда киевляне приезжают ежедневно. Бросить тут машину на 10-15 минут – это уже серьезные проблемы для остальных участников дорожного движения. И зачем ехать на Бессарабку автомобилю из Житомира, если на левый берег столицы можно проехать совершенно другим маршрутом минуя центр города?

Проезд по центральным улицам центра Киева должен быть жестко ограничен: платным въездом, высокой стоимостью парковки, или вообще быть закрытым по четным или нечетным дням... Мы должны применять все возможности, чтобы город спокойно дышал, с точки зрения экологии. И при этом спокойно двигаться, с точки зрения скорости городского трафика. Я думаю, использовать необходимо все варианты, а потом уже смотреть, что нам подходит, а что нет. Город – это живой организм! Всего пять дней жесткого контроля, и мы видим, что полосы для общественного транспорта поехали. То есть, киевляне очень хотят выполнять правила дорожного движения, но им чуточку нужно помочь…

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Кстати мы начинаем в тестовом режиме фиксировать скорость движения на основных транспортных узлах города и отправлять "поздравительные письма счастья" нарушителям. Чтобы было более понятно – 66% киевлян ездят с нарушением скоростного режима, а некоторые вообще летают на скорости 200 км/ч. Таких за сутки наберется более 20 человек. Всем вам, мои дорогие друзья, придут "письма счастья". А с первого января уже и конкретные штрафы, а потом и исполнительная служба, если не будете платить и закончится все это изъятием имущества. Поэтому рекомендую всем ездить по правилам. Я уже, например, себя натренировал и езжу везде не больше 50 км/ч. И везде успеваю.

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- Максим, проходим мимо здания Центрального гастронома, пострадавшего от пожара. Вы здесь бывали, когда он еще работал?

- Да, бывал много раз. Я общался с различными группами людей, кто хотел его сделать больше и меньше по этажности… Насколько мне известно, то тут будет гастроном, восстановленный по старым чертежам. И будет он небольшим, современным и красивым как был еще до революции, а не та махина, которую тут хотели влепить на миллиард этажей вверх, тем самым изуродовав центральную часть города. Будем следить за ходом работ…

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/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

О! Смотрите, какое интересное и одинокое BMW возле тротуара(отвлекается на авто, под стеклоочистителями которого инспекторы положили штрафную квитанцию). Какой молодец! Штраф – 255 гривен. Спасибо тебе, дорогой водитель, что так беззаботно бросаешь свой автомобиль и собираешь деньги для городского бюджета Киева. Побольше бы таких BMW! Я шучу, конечно, но, тем не менее, если человек настолько богатый – пусть платит! И рядом с ним "ГАЗель" – погрузка-выгрузка – тоже заработала штраф... И заплатить им придется через суд, если не заплатят добровольно. Ребята, я вам рекомендую платить побыстрее, в течение 10 дней, еще и скидку заработаете, если вздумаете нарушить второй раз. Помните, мы очень клиентоориентированы. Помогайте городу! А если серьезно, мы будем продолжать жестко бороться с такими нарушителями. Выхода другого нет – город просто остановится в заторах!

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- Во время назначения на должность советника мэра Киева, вы подчеркнули, что тоже умеете шутить, не хуже президента. Это доказали с успехом во время нашей прогулки...

- Конечно, я умею шутить! С нашим президентом Владимиром Александровичем у нас абсолютно одинаковый бэкграунд – мы играли в КВН в одни годы и чемпионами становились с разницей в пару лет. Мы прошли один и тот же путь. Ребята начали заниматься 95 кварталом, я занялся "Comedy Club", возглавил его и развивал в Украине с украинским резидентами. Потом я занялся другими проектами, большими бизнесами, продакшном, айти-технологиями, поработал в госуправлении делами... Теперь вся моя работа сконцентрирована на городе. Я помогаю мэру Кличко и Киеву. Последнему – в его развитии и максимально быстрыми способами, которые только есть. А разыгрывать никого не приходилось. КВН – это же не про розыгрыши. Это про быстрые мозги, про возможность быстро организовывать команду. Это про интеллект. Поскольку без него юмор не работает. И в этом смысле опыт КВН мне ежедневно помогает.

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня Реклама

- Максим, прогулка по центру – это хорошо. А не пробовали прогуляться по спальным районам. По Оболони, Троещине, Познякам? Там тоже есть пробки.

- Гуляю. На Позняках пробки возникли после открытия огромного ТРЦ на Днепровской набережной. Теперь там нужно принять комплексное решение, чтобы исправлять дорожную ситуацию. Она, кстати, не была продумана с самого начала собственниками ТРЦ. В целом на левом берегу с пробками ситуация полегче, поскольку он застраивался в другое время. Там другие объемы, проезжая часть шире, места для парковки больше, чем в центре города. Когда закончится ремонт Южного моста, вообще будет все хорошо. Кстати, чтобы избежать заторов, мы планируем давать киевлянам и гостям города аналитику в виде информационных сообщений. Им будет понятно, что в пятницу лучше выехать домой с работы чуть-чуть раньше, чтобы потом полтора часа не тянуться в пробке. Также наработаем информацию, когда лучше выезжать на работу утром, чтобы не попасть в затор. Очень рекомендую пользоваться этой информацией. Сам пользуюсь. Живу, кстати, на левом берегу.

- Пока мы с вами поднялись на Пушкинскую по бульвару Шевченко, эвакуатор успел погрузить BMW и Subaru. Что грозит водителям?

- Им грозит штраф в размере 510 гривен .Обе машины – не киевские, но красавчики. Пусть приезжие платят штрафы и привыкают к строгому соблюдению правил дорожного движения в Киеве. Я поблагодарил за хорошую работу патрульных полицейских, которые составили на нарушителей протокол. А на Пушкинской водитель с одесскими номерами просто ехал по тротуару – спасибо, что хоть людей не давил... Увы, наказать мы его не смогли, точнее, пока не смогли. Видимо в Одессе принято ездить по тротуарам и вести себя по-хамски. Но ничего, мы до них тоже доберемся и отучим парковаться на велодорожках.

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

- А вы себя причисляете к армии киевских велосипедистов? Планируете ли улучшать условия в городе для них?

- Я когда-то занимался велоспортом профессионально, даже имел разряд. Но в 1993 году на подъезде к дому меня сбил автомобиль. Я, слава Богу, выжил, а вот велосипед не подлежал восстановлению. Я подозреваю, что после этого случая у меня появилась какая-то психологическая травма – я не доверяю автомобилистам. Даже в Европе, когда там бываю, на велосипеде я не езжу, чувствую себя не комфортно.

А для киевских велосипедистов город разработал новые велодорожки. На следующий год запланировано три больших веломаршрута: с Троещины в центр, из центра на Нивки и Сырец. Работа ведется. Кстати, в Kyiv Traffic Group входят и велосипедисты. Нас объединяет, то что мы хотим улучшить трафик в Киеве, и сделать город удобным для всех.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве на набережной построят веломагистраль. Новую трассу планируют сделать на месте бывших трамвайных путей.

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