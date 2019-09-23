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"Советник, но фактически зам": мэр Кличко обновляет команду

23 сентября, 11:44

Наталья Мамчур

Помогать Кличко будет Максим Бахматов, а со Спасибко и Давтяном попрощаются

Фото: facebook.com/mbakhmatov

Фото: facebook.com/mbakhmatov

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко меняет руководство города. Сегодня, 23 сентября, на пресс-конференции он представил нового советника, который в будущем претендует на должность заместителя. Это Максим Бахматов.

Бахматов ранее возглавлял "Национальный Экспоцентр Украины", с 2017 года – управляющий партнер инновационного городка UNIT.City.

"У меня большой опыт в КВН и в Comedy Club в – на сегодняшний день это очень важно", - напомнил шуткой факты из своей биографии новоиспеченный советник. Он будет заниматься вопросами инноваций, градостроительства, внедрением информационных технологий, вопросами инвестиционной деятельсоти, регуляторной политики и архитектуры.

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В то же время, по словам Кличко, он попросил написать заявления об увольнении двух своих нынешних заместителей. Это Дмитрий Давятн, который занимался вопросами транспортной инфраструктуры, и Александр Спасибко, который отвечал за строительство и землю. Отметим, что вопрос увольнения и назначения должен быть согласован с Кабмином.

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Напомним, что ранее Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Отметим, что в Верховной Раде ранее были зарегистрированы два законопроекта об изменениях в Закон "О столице Украины — городе-герое Киеве".

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Киев КГГА Кличко бахматов

Источник: Сегодня

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