Списки кандидатов в мэры Киева пополнил еще один экс-нардеп

Егор Фирсов идет от новой политсилы, которая будет претендовать на места в Киевсовете

Бывший депутат БПП Егор Фирсов, которого в свое время лишили мандата, собрался претендовать на должность мэра Киева. Об этом политик сообщил в своем Facebook.

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"Друзья, важное объявление. Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию Экологическая Альтернатива", - пишет Фирсов.

Также Фирсов отметил, что денег у его партии нет, поэтому завесить Киев баннерами политсилы они не смогут, но в успех все равно верят.

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Напомним, только в августе стало известно о еще троих потенциальных кандидатах в мэры Киева. О своем участии в выборах заявил шоумен Сергей Притула, который баллотируется от партии "Голос".

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Также конкурентом Фирсова станет экс-нардеп Борислав Береза, заявивший о схожих экологических интересах и выдвигающийся от "ЭкоПартии".

Также о намерении баллотироваться заявил бывший народный депутат от партии "Свобода" Андрей Ильенко.

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