Сын Кличко идет в мэры Киева

Старший сын мэра Киева Егор Кличко решил сделать отцу необычный подарок на день рождения – он заявил, что идет на выборы градоначальника, об участии в которых уже заявила представитель партии "Слуга народа".

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Об этом Виталий Кличко сообщил на своем Facebook.

"Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно))", – написал городской голова.

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Отметим, что 19 июля Виталий Кличко отмечает 49-й день рождения. Его старший сын Егор Кличко родился в 2000 году. Кроме него, в семье Кличко есть дочь Елизавета Виктория (2002 года рождения), а также Максим-Александр (2005 года рождения).

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Напомним, ранее парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева, победителем которых стала нардеп Ирина Верещук. Об этом рассказал присутствовавший на заседании фракции президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали о том, когда в столице будут голосовать за мэра и депутатов горсовета.

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