Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Сын Кличко идет в мэры Киева

19 июля, 13:10

Руслан Ровик Руслан Ровик

Столичный градоначальник рассказал о необычном подарке от сына

Старший сын мэра Киева Егор Кличко решил сделать отцу необычный подарок на день рождения – он заявил, что идет на выборы градоначальника, об участии в которых уже заявила представитель партии "Слуга народа".

Реклама

Об этом Виталий Кличко сообщил на своем Facebook.

"Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно))", – написал городской голова.

В тренде
Карантин в Киеве: нарушения нашли в каждом третьем заведении города

Отметим, что 19 июля Виталий Кличко отмечает 49-й день рождения. Его старший сын Егор Кличко родился в 2000 году. Кроме него, в семье Кличко есть дочь Елизавета Виктория (2002 года рождения), а также Максим-Александр (2005 года рождения).

Реклама

Напомним, ранее парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева, победителем которых стала нардеп Ирина Верещук. Об этом рассказал присутствовавший на заседании фракции президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали о том, когда в столице будут голосовать за мэра и депутатов горсовета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев мэр Киева Виталий Кличко выборы мэра

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

К Киеву не присоединили: Рада определила, кому будет подчиняться Коцюбинское
К Киеву не присоединили: Рада определила, кому будет подчиняться КоцюбинскоеДругие новости
В Киеве снова предложили переименовать площадь Льва Толстого
В Киеве снова предложили переименовать площадь Льва ТолстогоДругие новости
Кличко прокомментировал скандал со ржавыми вантами на Подольском мосту (фото, видео)
Кличко прокомментировал скандал со ржавыми вантами на Подольском мосту (фото, видео)Транспорт
Сын Кличко идет в мэры Киева
Сын Кличко идет в мэры КиеваВласть
Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга
Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифингаДругие новости
Кличко уволил главу сервиса по оплате коммуналки и поддержке е-билета в Киеве
Кличко уволил главу сервиса по оплате коммуналки и поддержке е-билета в КиевеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять