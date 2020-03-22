Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

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С 23 марта в Киеве останавливают весь общественный транспорт, а право проезда оставят только работникам критической сферы жизни по спецпропускам – работникам больниц, продовольственных магазинов и аптек, спасателям, коммунальщикам и правоохранителям,

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице Facebook объяснил порядок получения этих пропусков.

По его словам, чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА (департамент здравоохранения, департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры, департамент промышленности и развития предпринимательства) или управления по гражданской защите, либо по месту расположения – в районные госадминистрации Киеве.

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"Департаменты, управления и РГА, а также органы государственной власти, местного самоуправления, в том числе по обращениям руководителей предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города Киева, сформируют предложения по необходимого количества специальных билетов и передадут их в департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу специальных билетов предприятиям", – отметил зам Виталия Кличко.

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Он призвал каждого руководителя принять взвешенное решение о количестве людей, которые действительно должны быть физически присутствовать на рабочем месте.

Чиновник также добавил, что все остальные, кому нужно на работу или по остро необходимым делам, могут передвигаться по городу на личном транспорте, такси или развозках предприятий.

Напомним, в Киеве опубликовали схемы маршрутов для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Больше о ситуации читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 22 марта".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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