У Кличко может появиться еще один заместитель

Проект решения уже поддержали в депутатских комиссиях и его планируют вынести на голосование Киеврады

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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У главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко может появиться еще один заместитель, который будет заниматься решением вопросов и проблем людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями. Напомним, на данный момент у главы КГГА семь заместителей. Одна из них – Анна Старостенко – находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Инициатива создания должности еще одного замглавы КГГА исходит от депутатов Киеврады. Проект решения уже поддержали в депутатских комиссиях и его планируют вынести на голосование Киеврады.

"Да, такой проект решение действительно есть, он проходил комиссии Киеврады. Сейчас он на анализе в управлении правового обеспечения. Там будут прорабатывать варианты, насколько возможно внедрение еще одной должности заместителя главы КГГА. После этого проект решения будет вынесен на пленарное заседание Киеврады", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Прокопив, секретарь Киеврады и заместитель мэра Киева.

Он добавляет, что пока это – проект решения Киеврады

"Есть ряд авторов, которые считают, что это целесообразно сделать, но Киеврада этот проект пока не рассматривала. Трудно сказать, кто может претендовать на эту должность. Все зависит от того, будет она создана или нет", – пояснил нам Владимир Прокопив.

Напомним, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко обновил свою команду и заявил, что попросил написать заявления об увольнении двух своих заместителей – Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко. Давтян в ответ заявил, что никакие заявления об увольнении он писать не будет, однако потом ушел в отставку.

Ранее Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА.

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