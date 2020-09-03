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У секретаря Киевсовета подозревают коронавирус

3 сентября, 16:53

Александр Марущак , Руслан Ровик

Первый тест Прокопива дал позитивный результат

В Киесовете, где ранее коронавирус обнаружили у депутата Александра Бродского, зараженным может оказаться и секретарь совета – Владимир Прокопив.

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Его первый тест дал позитивный результат. Об этом сайту "Сегодня" сообщил сам спикер Киевсовета.

"Я не могу быть на пленарном заседании, но с городским головой нахожусь на постоянной связи. У меня подозрение на коронавирус. Первый тест оказался позитивным… Сейчас жду результаты второго теста, он должен быть сегодня вечером", – рассказал он.

Прокопив добавил, что иногда повторные тесты не подтверждают подозрений

"Второй тест может подтвердить данные первого, или не подтвердить. Надеюсь на лучшее", – признался он.

Отметим, что 3 сентября заседание Киевсовета вел лично мэр столицы Виталий Кличко, хотя обычно эта роль отведена секретарю совета.

Стоит добавить, что ранее коронавирус обнаружили еще у одного депутата Киевсовета – инфицированным оказался Константин Яловой.

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Киев инфекция Виталий Кличко Киеврада коронавирус Владимир Прокопив

Источник: Сегодня

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