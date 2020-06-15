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Умер 34-летний глава Деснянской РГА

15 июня, 15:30

Наталья Руда Наталья Руда

Давиду Шатиришвили было 34 года

В воскресенье, 14 июня, умер глава Деснянской районной в городе Киеве администрации Давид Шатиришвили. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Вчера не стало Давида Шатиришвили – недавно назначенного председателя Деснянской РГА. Причина – болезнь. Любая смерть – трагедия. Смерть молодого человека в расцвете сил – беда, которую трудно осмыслить. Мои соболезнования и сопереживания семье и близким Давида. Берегите друг друга!" – написал Яременко.

В районе подтверждают смерть своего руководителя, но информацию не уточняют.

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Шатиришвили родился 14 сентября 1985 года в Ялте. В 2007 году закончил НТУ "Киевский Политехнический Институт" по специальности "менеджер внешнеэкономической деятельности". Также с 2016 был аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

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Киев смерть Деснянский район

Источник: Сегодня

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