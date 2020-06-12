Ужесточение карантина в Киеве: стало известно, будут ли усиливать контроль

Власти усилят контроль за детскими садами, подготовкой к ВНО и транспортом

Стало известно, какое решение принял городской штаб по чрезвычайным ситуациям сегодня утром, 12 июня, по ужесточению карантина в столице. Напомним, в Киеве планировалось усилить карантинные меры из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Ограничений пока никаких нет. Было принято решение усилить контроль за всеми субъектами, которые работают в закрытых помещениях. В первую очередь – это детские дошкольные заведения, заведения по подготовке к ВНО и городской транспорт", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, в каждом из 10 районов Киева будут работать противоэпидемиологические группы. В их состав входят представители районных администраций, полиции, муниципальной охраны, управления благоустройства.

"У этих групп есть полномочия на составление протоколов, фиксацию нарушений. Нарушителей действующих карантинных правил – ждут штрафы", – добавляет Олег Рубан.

В тоже время он отмечает, что городской штаб не принял решения о введении ограничительных мероприятий, которые действовали в Киеве в марте и апреле.

"Мы еще не достигли той критической ситуации, когда необходимо возвращать жесткие ограничительные мероприятия. На данном этапе достаточно введения четкого контроля и включения самосознания у граждан, которые должны соблюдать элементарные правила безопасности. Контроль будет осуществляться каждые 2-3 дня. Мы будем наблюдать ситуацию. Анализировать данные по госпитализациям, заболеваниям пневмонией, заболеваниями среди детей и заболеваемости на предприятиях. В зависимости от полученных данных – будем принимать дальнейшие решения", – поясняет Олег Рубан.

Реклама

Новости "Сегодня" на днях сообщали, что в больницах столицы с коронавирусом находились 223 пациента, что было наибольшим числом госпитализированных с начала пандемии.

Напомним, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама