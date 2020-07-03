Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

В центре Киева подрались чиновник КГГА и депутат горсовета

3 июля, 09:49

Наталья Руда Наталья Руда

Владимир Назаренко и Юрий Таций обвиняют в нападении друг друга, но ни одна из сторон полного видео потасовки пока что не обнародовала

В здании департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской администрации, которое расположено на Крещатике, 2 июля произошла драка между депутатом Киевсовета Владимиром Назаренко и заместителем главы департамента Юрием Тацием. При этом на своих страницах в Facebook и депутат, и чиновник зачинщиками драки назвали друг друга.

Реклама

Так, Таций в социальной сети сообщил, что Назаренко пришел к нему без предупреждения и вел себя агрессивно.

"Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям" – уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов. Пришлось вызвать полицию, которая составила протокол на депутата и сейчас проводит расследование. В моем кабинете есть система видеофиксации, все материалы из нее также переданы полицейским. Я сейчас нахожусь в больнице с подозрением на сотрясение мозга", – написал чиновник.

В тренде
В Киеве усилили карантин: что запретили
Реклама

В свою очередь Назаренко заявил, что пришел в департамент градостроительства решить вопрос "строительной мафии", однако на него напал Таций и ударил в лицо.

Отметим, что на данный момент пока что ни одна из сторон не опубликовала видео самой потасовки.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко обматерил руфера Мустанга.

Также мы писали, что в Смеле Черкасской области две чиновницы подрались прямо в помещении горисполкома.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев КГГА драка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области усилят карантин: полный список новых ограничений
В Киевской области усилят карантин: полный список новых ограниченийВласть
Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал ключи от новых квартир (видео)
Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал ключи от новых квартир (видео)Власть
В Киевской области из-за коронавируса на карантин закрыли сельсовет
В Киевской области из-за коронавируса на карантин закрыли сельсоветДругие новости
Коронавирус в Киеве: Кличко пригрозил снова ограничить работу транспорта
Коронавирус в Киеве: Кличко пригрозил снова ограничить работу транспортаТранспорт
Под Киевом на взятке при оформлении земли задержали чиновника Госгеокадастра
Под Киевом на взятке при оформлении земли задержали чиновника ГосгеокадастраПроисшествия
Кличко рассказал, как получить помощь, если потерял работу из-за карантина
Кличко рассказал, как получить помощь, если потерял работу из-за карантинаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять