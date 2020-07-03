В центре Киева подрались чиновник КГГА и депутат горсовета

Владимир Назаренко и Юрий Таций обвиняют в нападении друг друга, но ни одна из сторон полного видео потасовки пока что не обнародовала

В здании департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской администрации, которое расположено на Крещатике, 2 июля произошла драка между депутатом Киевсовета Владимиром Назаренко и заместителем главы департамента Юрием Тацием. При этом на своих страницах в Facebook и депутат, и чиновник зачинщиками драки назвали друг друга.

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Так, Таций в социальной сети сообщил, что Назаренко пришел к нему без предупреждения и вел себя агрессивно.

"Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям" – уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов. Пришлось вызвать полицию, которая составила протокол на депутата и сейчас проводит расследование. В моем кабинете есть система видеофиксации, все материалы из нее также переданы полицейским. Я сейчас нахожусь в больнице с подозрением на сотрясение мозга", – написал чиновник.

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В свою очередь Назаренко заявил, что пришел в департамент градостроительства решить вопрос "строительной мафии", однако на него напал Таций и ударил в лицо.

Отметим, что на данный момент пока что ни одна из сторон не опубликовала видео самой потасовки.

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