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"В этом году Пасха будет не такой, как всегда": Кличко обратился к киевлянам

19 апреля, 09:02

Сергей Мартынец

Праздновать Пасху дома – это безопасно и так сегодня правильно, отметил мэр

В Киеве правоохранители заступили на дежурство возле храмов, чтобы предотвратить нарушение карантинных мер. А тем временем мэр города Виталий Кличко поздравил киевлян с Пасхой. Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.

Столичный градоначальник призвал сегодня праздновать в узком кругу семьи.

"В этом году Пасха будет не такой, как всегда, к сожалению. Я вспоминаю, как это было в прошлом году, как было два-три года назад. Да, мы были рады, готовились праздновать, ходили в церковь, принимали гостей, гуляли в городе. В этом году это будет праздник в узком семейном кругу, только с самыми близкими людьми. Потому что так безопасно и так сегодня правильно. Встретьте светлый праздник Воскресения Господнего с семьей дома. Вера – она всегда с нами, где бы мы ни были, а благочестие – в поступках, добрых делах и светлых мыслях. Я желаю вам мира, душевного спокойствия. Мы все преодолеем. Берегите себя и своих родных. Христос воскрес! Добро всегда побеждает", – сказал Кличко.

Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В этом году украинцев призывают отказаться от похода в церковь, а священнослужители проведут литургии в режиме онлайн. Сайт "Сегодня" уже рассказывал, где смотреть богослужения на Пасху и публиковал расписание трансляций.

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Киев мэр Киева Пасха Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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