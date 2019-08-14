В Кабмине заявили о необходимости нового закона о столице

По словам главы Кабмина, в новом законе должны быть расписаны полномочия государственной власти и мэра столицы

/ Фото: Сегодня

В Украине необходим новый закон о столице, в котором бы были четко расписаны полномочия как государственной власти, так и городского главы. Об этом на заседании Кабинета министров в среду, 14 августа, заявил глава правительства Владимир Гройсман.

Он выразил надежду, что новый состав парламента и Кабмина проработают и реализуют новый законодательный акт.

"Украине нужен, и это уже очевидный факт, новый закон о столице, о городе Киев, где бы четко было расписано, что такое местное самоуправление, и были полноценные полномочия городского головы. А с другой стороны – были полноценно отражены полномочия государственной власти. И этот баланс должен быть обеспечен новым законом о столице", - сказал премьер.

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По его мнению, предыдущий состав Рады не принял такое решение, так как оно было политизированным.

"Надеюсь на то, что в рамках реформы децентрализации новый, европейский, эффективный закон о столице будет наработан новым парламентом и правительством и будет реализован", - подытожил Гросйман.

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Напомним, в столице уже несколько месяцев продолжается конфликт вокруг должности главы Киевской городской государственной администрации, которую на данный момент занимает мэр Виталий Кличко. Так, Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Сам Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА, заявив, что увольнение его с поста в КГГА неконституционно.

Впрочем, ранее появилась информации, что Кабмин Гройсмана отказался заниматься увольнением Кличко.

Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

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