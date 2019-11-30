Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

В КГГА отчитались о подготовке к зиме: снегоуборочная техника полностью готова

30 ноября, 21:12

Водителей просят сменить летнюю резину на зимнюю

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

418 единиц техники "Киевавтодора" полностью готовы к работе по уборке снега в Киеве, в частности, получены спецавтомобили для распределения жидких противогололедных реагентов, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Подготовлено к работе 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы. В частности, в конце 2018 г. получено спецавтомобили "Форд" для распределения жидких противогололедных реагентов и оборудование для их приготовления. Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли", - сообщил генеральный директор Александр Густелев.

Он отметил, что в прошлом сезоне "Киевавтодор" также приобрел два мобильных снегоплавильных комплекса канадского производства. Установки успешно зарекомендовали себя во время интенсивных осадков.

Реклама

Также в случае снегопада столичные власти призвали автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на собственных авто.

"А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, убедительно просят это сделать, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения", - сказано в сообщении.

В тренде
Тайны киевского метро: кто, как и чем моет эскалаторы и полы на станциях

Кроме того, владельцев предупредили, что припаркованные в ненадлежащих для этого местах автомобили эвакуируют и призвали не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запрещенных местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что в начале новой недели ожидается выпадение снега и даже образование снежного покрова.

Кроме того, в Киеве мэр Виталий Кличко проверил, готова ли коммунальная техника к зиме.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев техника зима снег КГГА Укравтодор снегоуборочная машина

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко побоксировал со столичными копами (видео)
Кличко побоксировал со столичными копами (видео)Власть
Киевляне назвали самого лучшего мэра столицы
Киевляне назвали самого лучшего мэра столицыВласть
В КГГА заявили, что кинотеатр
В КГГА заявили, что кинотеатр "Киев" находится в аварийном состоянииДругие новости
В КГГА вплотную занялись скандальным
В КГГА вплотную занялись скандальным "монстром на Подоле"Власть
НАБУ завершило расследование по делу советника Кличко
НАБУ завершило расследование по делу советника КличкоВласть
Обыски у замначальника Киевской таможни: НАБУ провело массовые задержания
Обыски у замначальника Киевской таможни: НАБУ провело массовые задержанияПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...