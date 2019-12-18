В КГГА проходят обыски

Правоохранители проводят обыски в нескольких департаментах и на одном коммунальном предприятии

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации проходят обыски. Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили в мэрии.

"Да, обыски проходят по решению суда. Правоохранители проводят их в нескольких департаментах и на одном коммунальном предприятии. Непосредственно на Крещатике, 36, тоже проходят обыски, но в одном из департаментов, но не в аппарате КГГА и не у заместителей главы горгосадминистрации. Работа мэрии при этом не парализована, все работают как обычно", – рассказали нам в КГГА.

Другие департаменты, в которых проводятся обыски, размещены в других помещениях по городу.

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Напомним, Служба безопасности Украины подозревает чиновников Киевской городской государственной администрации в злоупотреблениях при строительстве Большой Окружной дороги в столице.

Также правоохранители задержали на взятке в две тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий КГГА.

Ранее СБУ задержала на взятке главу комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в начале ноября СБУ и ГБР нагрянули в мэрию Ужгорода:

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