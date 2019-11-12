В КГГА прокомментировали скандал с разворовыванием денег на спортшколах

В КГГА заявили, что Департамент молодежи и спорта параллельно с правоохранителями провел расследование по использованию средств ДЮСШ "Регата" при закупке лодок

Киевская мэрия / Фото: Сегодня

В Киевской городской государственной администрации прокомментировали сообщение Службы безопасности Украины о том, что чиновники одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА разворовали миллионы бюджетных средств, предназначенных для спортивных школ. В частности, речь шла о 12 миллионах гривен.

"Департамент молодежи и спорта параллельно с правоохранителями провел расследование по использованию средств ДЮСШ "Регата" при закупке лодок. 13 сентября правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при закупке спортивных лодок для столичного ДЮСШ, распорядителем которых является Департамент молодежи и спорта. В средствах массовой информации стала распространяться информация о том, что тендерные процедуры на закупку лодок были сфальсифицированы", – говорится в сообщении.

Так, 11 октября в Департаменте подписали приказ о создании комиссии по проверке информации, которая появилась в СМИ по ситуации вокруг приобретения лодок и их целевого использования ДЮСШ "Регата".

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"Проверкой установлено, что распространенная информация является недостоверной и не подтверждается фактами. Бюджетные средства на закупку лодок для ДЮСШ "Регата" были утверждены в смете, а тендерные процедуры проводились в соответствии с действующим законодательством. Объявления о проведенных закупках размещались Централизованной бухгалтерией ДЮСШ на веб-портале уполномоченного органа по вопросам закупок", – уточнили в КГГА.

Отмечается, что закупки проводились согласно всем законодательным требованиям. При этом закупленные лодки 18 октября, как показала проверка, находились в "Регате".

"Руководство Департамента молодежи и спорта лично следили за проведением расследования. 15 октября были направлен запрос в правоохранительные органы о готовности Вадим Гутцайта прибыть к уполномоченному лицу для предоставления исчерпывающих объяснений и всяческой помощи в расследовании. Теперь, если результаты проверки комиссии не будут совпадать с результатами проверки правоохранительных органов, можно будет ставить соответствующие вопросы комиссии. Если ситуация все же потребует дополнительных мероприятий, то за помощью в расследовании руководство Департамента молодежи и спорта будет обращаться в контролирующие органы", – резюмировали в КГГА.

Ранее правоохранители задержали на взятке в две тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий КГГА.

Также в Киеве вечером 7 ноября правоохранители задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

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