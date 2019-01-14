В КГГА рассказали о будущем кинотеатра "Киев"

Кинотеатр отдадут тому, кто предложит самую высокую аренду, объясняют в горсовете

Столичный кинотеатр "Киев" приватизировать не будут. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Илья Дядик пытается защитить кинотеатр Киев петицией.

"Это такое место силы. Здесь проходит большинство национальных кинофествалей, здесь проходит большой кинофестиваль Молодость", – рассказывает Илья Дядик, автор петиции в защиту кинотеатра Киев, программный директор кинопрокатной компании.

4 января срок аренды помещения, которое принадлежит городу истек.

"3 октября мы направили письмо с просьбой рассмотреть продление аренды. На новых условиях, на новый срок. На мы ответа не получили", – рассказывает Ирина Шинкаренко, заместитель директора культурного центра "Кинотеатр "Киев".

Кинотеатр отдадут тому, кто предложит самую высокую аренду, объясняют в горсовете. Сначала оценят рыночную стоимость здания, которому уже 66 лет. Затем рассчитают стоимость аренды и проведут прозрачный конкурс. До сих пор город получал 47 тысяч гривен в месяц.

"Мы планируем, что старт этого конкурса будет не менее 700 тысяч гривен в месяц… На конкурсе одержит победу тот, кто предоставит большую цену", – говорит Андрей Гудзь, директор Департамента коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации.

Нынешние арендаторы говорят: впервые слышат о конкурсе, но готовятся.

Сейчас кинотеатр работает в обычном режиме. В синем зале смотрят кино. А в красном планово меняют кресла.

В горсовете отметили, никто не изменит целевое назначение здания. Даже если арендатор изменится здесь и далее будут крутить кино. А киноэксперты опасаются чтобы "Киев" не повторил судьбу кинотеатров "Кинопанорама" и "Украина". Эти кинотеатры приватизированы. И с октября не работают.

Кинотеатр "Киев" никто не приватизирует, уверяют в горсовете. Это памятник архитектуры местного значения.

Напомним, с 1 октября кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели прекратил свою работу. Директор кинотеатра Наталья Соболева 26 сентября была уволена, после этого был закрыт кинопрокат. "Кинопанорама" была в коммунальной собственности города, но в 2008 году кинотеатр приватизировали, он принадлежит компании бизнесмена Мохаммада Захура ISTIL Group.