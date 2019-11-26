В КГГА вплотную занялись скандальным "монстром на Подоле"

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В Киевской городской государственной администрации вплотную занялись скандальным домом на Подоле, на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром".

Чиновники КГГА заявляют, что вопрос о скандальном здании рассматривается в судах с 2014 года. Сегодня в администрации заявили, что здание здесь можно было построить не больше четырех этажей, а лишние 6-8 этажей придется снести.

По данным экспертиз, которые сегодня озвучили в КГГА, верхние этажи здания на Нижнем Валу, 27-29 не являются жилыми, а лишь помещениями для общего пользования. То есть в них может быть обустроен хостел, но никак не жилые апартаменты, а это практически восемь этажей. Также много вопросов и по безопасности нахождения в этом здании.

"Мы надеемся, что завтра Хозяйственный суд Киева перейдет в стадию судебных дебатов и вскоре мы получим судебное решение. Мы надеемся, что оно будет на пользу города. Поскольку с 2017 года мы уверены в том, что здание построено с нарушениями, и это подтверждено несколькими судебными экспертизами, которые ранее проводились. Технически лишние этажи можно демонтировать, несмотря на заверения собственника о монолитности конструкций этого дома", – заявили в КГГА.

По словам советника мэра Киева Максима Бахматова, дом на Нижнем Валу, 27-29 – это ярчайший пример строительного беспредела.

"По результатам проверки ГУ ГСЧС Киева облицовка стен этого здания проводилась с применением горючих материалов, до того как стройка была остановлена. Мы как город должны заботиться не только об архитектурном облике старого Киева и Подола, который, несомненно, портит это здание. Но и заботиться о безопасности людей, которые могли жить в этом здании и подвергать свои жизни опасности", – заявил во время пресс-конференции Максим Бахматов, советник мэра Киева.

По словам экспертов, лишние этажи скандального дома технически можно снести с применением строительных кранов. Правда, для этого придется на несколько дней ограничивать движение транспорта на Нижнем Валу на время разбора скандальной постройки.

Напомним, ранее Апелляционный суд не разрешил застройщику узаконить права собственности на отдельные квартиры в доме на улице Нижний Вал, 27-29 в столице.

Ранее в столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станции метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание водонасосной станциина улице Большая Васильковская, 137, построенной еще в 1908 году.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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