В Киев поступило более 60 тысяч масок

Столичный мэр не уточнил, где их купить

В Киев в четверг, 19 марта, поступило 62 тысячи медицинских масок. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в ходе брифинга.

Он снова повторил, что на следующей неделе ожидается поступление еще 100 тысяч масок, однако, где киевлянам брать маски уже сегодня, столичный мэр не уточнил.

Кроме того, Кличко снова опроверг возможность частичного открытия метрополитена. По его словам, на закрытие метро решились уже во многих мировых городах, поэтому подземка будет закрыта как минимум до 3 апреля.

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По транспортному коллапсу в Киеве Кличко отметил, что некоторые частные перевозчики в столице уменьшают количество единиц транспорта на маршрутах, что является в данных условиях недопустимым.

Также он сообщил, что столичным медикам сегодня передали 39 новых спецавтомобилей скорой помощи для нужд службы экстренной медицины столицы, а также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах "Борисполь" и имени Игоря Сикорского, но, поскольку аэропорты пока закрыты, то оборудование передадут в Александровскую больницу и городскую больницу № 9.

Ранее столичная власть призывала киевлян надевать маски в общественный транспорт, однако сейчас всех, кто выходит на улицу, призвали пользоваться медмасками. Многие жители столицы отмечают, что в аптеках масок попросту нет.

Вместе с тем, недавно в Киеве неизвестные ограбили спекулянтов, которые в течение нескольких недель скупили 100 тысяч масок.

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