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В Киеве хотят построить комплекс по переработке опавших листьев

18 июня, 11:27

Столица производит 120 000 тонн опавших листьев ежегодно

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве планируют построить комплекс по переработке опавших листьев. Об этом заявил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

По его словам, Киев производит 120 000 тонн опавших листьев ежегодно. Построение специальной установки, которая позволит получить биогаз из растительных остатков, постепенно решит проблему с их накоплением и вопросами утилизации. 

"Сейчас нужно принять меры по уменьшению углекислого газа в атмосферном воздухе до 2020 года, поэтому устройство этой системы по переработке растительных остатков - пилотный проект, который призван решить вопрос массового накопления опавших листьев", – цитирует Малеванного пресс-служба КГГА.

При этом уточняется, что специалисты компании Metener предоставили рекомендации по вопросам установки комплекса, осмотрели место его возможного расположения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве может появиться мусороперерабатывающий комплекс, благодаря которому можно будет перерабатывать 700 тысяч тонн мусора за год, включая этап сортировки.

Также мы сообщали, что в этом году на работы по реконструкции и переоснащению полигона твердых бытовых отходов № 5 возле села Подгорцы направят около 200 млн грн. Эти средства будут потрачены на укрепление дамбы полигона, установку дренажных систем, что сделает невозможным аварийные ситуации в последующие годы, когда мусор на полигон перестанут завозить. Также запланировали модернизацию канализационно-насосного оборудования, дополнительного модуля "ROCHEM" для переработки фильтрата, а также продолжение работ по рекультивации карт объекта. 

Тем временем, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти.


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Тег Киев, мусор, листья

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Сегодня

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