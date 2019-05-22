В Киеве хотят создать огромный ландшафтный заказник с озером

Все комиссии Киеврады уже поддержали идею

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Дарницком районе столицы может появиться новый ландшафтный заказник под названием "Озеро Тяглое". Его площадь составит 137 га. Об этом сообщают в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Как известно, озеро находится немного южнее жилого массива Осокорки.

"Предполагается объявить ландшафтным заказником природную территорию озера Тяглое и прибрежную защитную полосу вокруг него. Это обеспечит надлежащие условия для сохранения ценных природных комплексов растительного и животного мира поймы Днепра на левом берегу столицы. Большую площадь этой территории занимают песчаные луга", – сообщают в управлении.

Здесь отмечают, что проект решения Киеврады о создании ландшафтного заказника местного значения "Озеро Тяглое" получил одобрение всеми постоянными комиссиями. Теперь за него должны проголосовать депутаты на сессии.

Напомним, на минувшем заседании Киеврада поддержала решение о создании в столице ландшафтного заказника местного значения "Труханов остров", где находятся 14 озер, лес, редкие виды растений и животных. Его площадь составляет 27,44 га. Подобное статусы помогают уберечь территории от застройки.

Также мы писали, что в Киеве прошла субботняя толока – в столицеубирали побережье Труханова острова, являющегося одним из любимых мест отдыха горожан. На субботник, посвященный Дню воды, на Труханов остров пришли десятки желающих убрать мусор.

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