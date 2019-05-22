Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Власть

В Киеве хотят создать огромный ландшафтный заказник с озером

22 мая, 13:41

Все комиссии Киеврады уже поддержали идею

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Дарницком районе столицы может появиться новый ландшафтный заказник под названием "Озеро Тяглое". Его площадь составит 137 га. Об этом сообщают в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Как известно, озеро находится немного южнее жилого массива Осокорки.

"Предполагается объявить ландшафтным заказником природную территорию озера Тяглое и прибрежную защитную полосу вокруг него. Это обеспечит надлежащие условия для сохранения ценных природных комплексов растительного и животного мира поймы Днепра на левом берегу столицы. Большую площадь этой территории занимают песчаные луга", – сообщают в управлении.

Здесь отмечают, что проект решения Киеврады о создании ландшафтного заказника местного значения "Озеро Тяглое" получил одобрение всеми постоянными комиссиями. Теперь за него должны проголосовать депутаты на сессии. 

Напомним, на минувшем заседании Киеврада поддержала решение о создании в столице ландшафтного заказника местного значения "Труханов остров", где находятся 14 озер, лес, редкие виды растений и животных. Его площадь составляет 27,44 га. Подобное статусы помогают уберечь территории от застройки.

Также мы писали, что в Киеве прошла субботняя толока – в столицеубирали побережье Труханова острова, являющегося одним из любимых мест отдыха горожан. На субботник, посвященный Дню воды, на Труханов остров пришли десятки желающих убрать мусор.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, парк, заказник

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве хотят создать огромный ландшафтный заказник с озером". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Часть Труханова острова в центре Киева объявлена ландшафтным заказником

16 мая, 20:15

Ландшафтный заказник будет создан без изъятия земель у землепользователей

В Черкасской области пожар в заповеднике тушили более пяти часов

4 апреля, 14:54

Пламя уничтожило восемь гектаров тростника

Задержан один из заказчиков убийства Сармата

17 декабря 2018, 13:02

Ранее подозреваемый в убийстве Олешко уже назвал заказчика преступления

В Харькове появится технопарк с "садом солнца" и паровозом

20 мая, 16:16

Одно "солнечное дерево" обошлось в 50 000 грн

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста

Домашний тест на рак кишечника заменит дорогостоящие процедуры

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

«Не бойтесь измены»

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Поздний ужин: правила, которые помогут тебе не поправиться

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Ляпы и ошибки в «Маше и Медведе»

Самая горячая пятерка сезона!

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Сегодня, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Сегодня, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

Вчера, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Когда наступает биологическая старость человека?

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь