Люстрированный прокурор Киева вернулся на работу

Сергея Юлдашева уволили из столичной прокуратуры в 2015 году

Востановленный в судебном порядке в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев вернулся 10 марта к исполнению обязанностей в столичной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Напомним, что в 2015 году Юлдашев был уволен из прокуратуры Киева согласно закону "Об очистке власти". В конце февраля этого года Днепровский окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Юлдашева и его восстановили в должности прокурора Киева.

Сообщается, что 10 марта Юлдашев провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры, "поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе".

Реклама

"Уверен, что мы всегда найдем взаимопонимание", – цитирует пресс-служба столичной прокуратуры востановленного в должности Юлдашева.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников. Изменения в закон об очищении власти касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года.

Такая инициатива была встречена в штыки не только в Украине, но и на Западе. В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского. Дипломаты "Большой семерки" раскритиковали идею президента и сравнили ее с люстрацией в 2014 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама