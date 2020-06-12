В Киеве на взятке в 6 млн долларов "погорели" бывший высокопоставленный чиновник и его сообщник

Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины

Специальная антикоррупционная прокуратура и детективы НАБУ зафиксировали факт предоставления экс-чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управления ДФС в Киеве и других лиц, взятки руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

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Собственно неправомерную выгоду чиновники давали "за принятие решения о закрытии уголовного дела о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины".

Силовики изъяли 6 млн долл США.

Сейчас детективамы Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.

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Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

"Детали – позже", – обещают в САП.

Ранее сообщалось, что в Киеве проректор университета попался на огромной взятке. Он требовал деньги у студентов-иностранцев. Педагог требовал 224 тысячи гривен неправомерной выгоды.

Корупционные скандалы – частое явление в Украине. Смотрите на видео еще одну историю.

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