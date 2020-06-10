В Киеве не отказались от планов построить скандальный флагшток

Киевские чиновники не отказались от планов строительства гигантского флагштока на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Раньше построить флагшток планировалось за счет городского бюджета и на это предполагалось потратить до 50 миллионов гривен.

"В бюджетных планах – строительства флагштока нет. У нас есть благотворительные организации, которые согласилась построить этот флагшток. Он немного отличается от того, что предлагалось построить раньше. Мы планируем, что его строительство завершится ко Дню Независимости Украины – 24 августа. Флагшток появится на том же месте – территория Музея истории Украины во Второй мировой войне – улица Лаврская, 27. Он изменит свою форму и будет немного другим по конструктивным решениям. Высота флагштока составит 85 метров. Стоимость его будет в 4-5 раз меньше, чем озвучивалось ранее", – рассказали в КГГА.

Впрочем, в самом Музее истории Украины во Второй мировой войне нам сообщили, что на их территории пока не ведутся строительные работы по сооружению флагштока.

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"Мы слышали о таких планах, но пока ничего не можем рассказать по этому поводу. На данный момент ведутся переговоры. На нашей территории никаких строительных или подготовительных работ никто не ведет", – пояснили нам в музее.

По слова Валентина Мондриевского, и. о. первого заместителя главы КГГА, от идеи строительства флагштока городские власти не отказались.

"Все планы остаются в силе. Проект проходит экспертизу. Ждем, когда получим разрешение на начало выполнения работ по строительству флагштока, чтобы сделать все максимально правильно. Будем смотреть по ситуации. Если получим разрешение, то постараемся открыть флагшток ко Дню Независимости. Будем стараться успеть", – пояснил сайту "Сегодня" Валентин Мондриевский.

Напомним, на улице Гетьмана в Киеве возле одного из ТРЦ из-за сильных порывов ветра упал белый металлический флагшток.

Ранее сообщалось, что в Одессе развернули 28-метровый сине-желтый флаг.

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