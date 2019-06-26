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В Киеве подадут апелляцию на решение вернуть проспектам Бандеры и Шухевича старые названия

26 июня, 10:33

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "реванша не будет"

Здание КГГА в Киеве
Здание КГГА в Киеве. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киеврада обратится с апелляцией на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение столичных депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом на своей странице в сети Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина. И, во-вторых на следующей сессии Киеврады мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", – заявил Кличко.

Напомним, что ранее депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова. Потом появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

При этом против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко. А националисты ранее снесли памятник Жукову.


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Тег Киев, суд, Бандера, шухевич, переименование

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Сегодня

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