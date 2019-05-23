В Киеве подсчитают расходы на новый пешеходный мост

Мост "подорожал" более чем на 100 млн гривен

Фото: facebook.com/pishovelomist.

В воскресенье, 26 мая, в столице откроют новый мост длиной 226 метров, ведущий от Владимирской горки к Крещатому парку. Несмотря на считанное количество дней до открытия переправы, столичный градоначальник Виталий Кличко заявил, что инициирует проверку всех расходов по строительству грандиозного объекта из-за многочисленных жалоб киевлян и общественных активистов, которые считают, что на финансирование объекта ушло уж слишком много денег.

"Было немало манипуляций по мосту, который сооружается: нужен – не нужен, такой – не такой, дорогой – не дорогой. Такие же разговоры возникали и относительно некоторых других знаковых объектов. Например, когда считали стоимость каждой ступени на Старокиевской горе в расчете от суммы реконструкции большой части туристического маршрута. Поэтому, хочу подчеркнуть: я, как и все киевляне, заинтересован в контроле за средствами столичного бюджета. И как мэр делаю все для этого. Поэтому, как было и в случае с лестницей и частью туристического маршрута на Старокиевской горе, все расходы на возведение нового объекта будут проверены", – подчеркнул Кличко.

Он также заметил, что строительство моста обошлось городу в 275 млн гривен, а еще 90 млн потратят на благоустройство территории: постройку фонтана у входа на мост на Владимирской горке, освещение территории, перекладку инженерных сетей и другие работы. А еще 55 млн гривен уже ушло на постройку подпорных стен (забили 400 свай) на склонах Владимирского спуска и Крещатого парка, состоянием которых были обеспокоены киевляне.

"Всего потратили около 400 миллионов гривен", – заявил мэр.

К слову, жители столицы обеспокоены вырубкой более 170 деревьев на склонах Днепра в пределах стройки моста.

"До открытия моста остались считанные дни, а новых деревьев так и не высадили", – говорит с досадой киевлянка Наталья Рудюк.

Напомним, недавно в Киеве показали стеклянный пол будущей переправы. Он будет выполнен в виде нескольких вставок на трех смотровых площадках моста. Сверхпрочное стекло изготовили в Украине – его прочность не так давно проверял Виталий Кличко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве подсчитают расходы на новый пешеходный мост". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"