В Киеве проходит марш в поддержку курса Украины в ЕС и НАТО
Шествие охраняет полиция, активисты заверяют, что акция мирная
С Михайловской площади до Майдана, а дальше на Олимпийский стадион идут люди. Зачем собрались и чего требуют?
Как передает с места события наш корреспондент Артем Джепко, марш анонсировали на два часа дня, люди уже были на Михайловской площади за час до этого. Главное послание – неизменный курс в ЕС и НАТО.
"Мы хотим, чтобы курс Украины на НАТО, на ЕС не изменился. Остался такой, как есть. И наоборот только ускорялся", – объясняет активист Павел Белоус.
Вокруг немало полиции. Это вынужденные меры безопасности, чтобы не было провокаций. И участники марша уверяют – переживать не стоит – акция мирная.
"Мы понимаем, что любые беспорядки не нужны Украине, потому что у нас и так сложная ситуация. Мы вышли просто продемонстрировать свою позицию. Надеюсь, что все пройдет мирно, не будет никаких коктейлей Молотова", – говорит активист Сергей Антонов.
Колонна двинулась с Михайловской площади до Крещатика, а уже оттуда в НСК "Олимпийский". Там люди ждут дебатов.
Напомним, телеканал "Украина" будет все транслировать вживую. Спецвыпуск "Сегодня" начнется в 18.30. Не пропустите!
Накануне мы писали, что президент Украины Петр Порошенко перед дебатами с Владимиром Зеленскимпришел на Майдан в Киеве и встретился с людьми, которые выступают в его поддержку.
Напомним, дебаты начнутся в 19:00 на НСК "Олимпийский". Отметим, что по закону президентская дискуссия должна проходить на "Общественном", но ради встречи Порошенко и Зеленского на стадионе, Центризбирком даже перенес время дебатов в студии: теперь вместо 20:00 выделено время с 21:00 до 22:00. Также читайте о правилах дебатов между Порошенко и Зеленским, которые могут быть применены и к их встрече на стадионе.
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