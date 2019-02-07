В Киеве прокуратура потребовала ареста вертолетной площадки на Парковой дороге
Киевская прокуратура подала ходатайство об аресте вертолетной площадки
Киевская прокуратура подаст в суд новое ходатайство об аресте вертолетной площадки на Парковой дороге, а также передаче ее под контроль Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сделали заявление в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным прокуратуры, юридические владельцы Конгресс-центра "Парковый", расположенного на Парковой дороге, с помощью решений суда "пытаются устранить" от управления этим имуществом АРМА и КП "Центр организации дорожного движения".
Хозяйственный суд Киева 24 января вынес решение по иску "Амадеус Ко", в котором объявил запрет АРМА и Центру организации дорожного движения, выбранному управляющим этого имущества по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.
Позже, 6 февраля, районный суд Киева одобрил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть в пользование юридическому владельцу указанный объект недвижимости. Но, как отметили в прокуратуре, суд не отменил меру обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения.
Киевская прокуратура не согласна с принятым решением и готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА.
Для справки: Апелляционный суд Киева 3 августа 2017 года арестовал и запретил пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью 2,0722 га, площадью 0,1117 га с имеющимися на них объектами недвижимости (среди которых Конгресс-центра "Парковый"), которые находились по адресу: Парковая дорога, 16-А, собственником имущества было ООО "Амадеус Ко".
20 августа районный суд передал указанное имущество в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. 11 октября 2018 года Нацагентство провело конкурс на место управляющего вертолетной площадки, тогда победило КП "Центр организации дорожного движения". После этого, 18 октября между двумя организациями, АРМА и Центром организации дорожного движения, был заключен договор управления имуществом (активами). Согласно этому Договору, Центру организации дорожного движения как управляющему переданы в управление: земельный участок площадью 2,0722 га, земельный участок площадью 0,1117 га, недвижимое имущество.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в АРМА объявила конкурс на управляющего "Межигорья". В настоящее время, чтобы попасть на территорию, комплекса, принадлежавшего беглому экс-президенту Виктору Януковичу, нужно заплатить солидную сумму. Стоимость входного билета – от 40 до 120 грн (во вторник льготный день - цена 40 грн, в выходной - 120 грн.) За территорией ухаживают активисты: стригут траву, обрезают деревья, убирают мусор. В летний период тут работает более сотни человек, которые получают 250 грн в день (за восемь часов).
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