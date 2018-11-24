В Киеве снесли МАФы возле вокзала: опубликованы фото

Вчера, 18:41

Снесли незаконные МАФы на улице Вокзальной, возле оптового рынка

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В Киеве сотрудники коммунального предприятия "Киевблагоустройство" снесли незаконно установленные ларьки по адресу улица Вокзальная,1, которые были расположены возле действующего оптового рынка.

Как сообщает "Информатор", демонтаж киосков возле Центрального железнодорожного вокзала начался 22 ноября. Чтобы полностью очистить территорию от незаконных малых архитектурных форм (МАФов) у коммунальщиков ушло два дня.

Ларьки были снесены из-за отсутствия у владельцев необходимых документов. После демонтажа у коммунальных служб осталось немало работы – на тротуарах разбросаны отходы и строительный мусор.

Напомним, ранее в Киеве была снесена "рюмочная", которая находилась в старом железнодорожном вагоне на ул. Сивашской, 1.

Также мы писали о том, как снесли "гендель" в переходе на улице Маяковского, который появился там еще в 90-х.

"Еще в 90-х рейдеры городской земли обложили нишу перехода кирпичом, создав полноценное помещение, в котором уже не один десяток лет существовал этот "гендель", – рассказали в КГГА.
Киев, мафы, коммунальщики, вокзальная

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